PARIS, 13 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une poursuite du repli entamé vendredi:

* TESLA perd 1,2% en avant-Bourse après que son directeur général, Elon Musk, a annoncé mercredi que les bitcoins ne seraient plus acceptés pour acheter un véhicule, invoquant des préoccupations environnementales pour justifier ce revirement sur la cryptomonnaie. Le cours du bitcoin est tombé jeudi au plus bas depuis le 1er mars. COINBASE, RIOT BLOCKCHAIN et MARATHON DIGITAL HOLDINGS perdent de 5,5% à 13% en avant-Bourse.

* BOEING a obtenu le feu vert de l'administration fédérale de l'aviation des Etats-Unis (FAA) pour corriger un problème électrique qui avait affecté une centaine d'avions 737 MAX, ce qui pourrait permettre leur remise en service, a annoncé jeudi le groupe.

* ALPHABET - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé jeudi avoir infligé à Google une amende de 102 millions d'euros pour abus de position dominante dans un dossier mettant en cause le système d'exploitation Android et la boutique d'applications Google Play.

* SCHLUMBERGER, HALLIBURTON - Goldman Sachs entame la couverture à l'"achat" sur le premier et à "neutre" sur le second.

* LOWE'S COMPANIES - Oppenheimer relève sa recommandation à "surperformance". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)