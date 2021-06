PARIS, 1er juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,4% après le week-end prolongé du Memorial Day:

* INTEL - Le directeur général du groupe, Pat Gelsinger, a déclaré lundi qu'il pourrait falloir plusieurs années pour venir à bout de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

* BOEING - Cowen & Co a relevé sa recommandation sur le géant de l'aéronautique et de la défense à "surperformance" contre "performance de marché" et porté son objectif de cours de 240 à 290 dollars.

* TESLA - La hausse des prix de vente du constructeur de voitures électriques est la conséquence des tensions sur les chaînes d'approvisionnement dans l'ensemble du secteur automobile, notamment pour les matières premières, a déclaré lundi son directeur général, Elon Musk, sur Twitter.

* 3M - La justice américaine a donné raison au groupe industriel accusé d'avoir dissimulé des défauts de conception de bouchons d'oreille utilisés par l'armée, une première victoire pour 3M, confronté à 230.000 plaintes similaires.

* GOODYEAR - Le fabricant américain de pneus fait face à des accusations de salaires impayés, d'heures supplémentaires illégales et de menaces contre des travailleurs étrangers dans son usine malaisienne, montrent des extraits de la procédure et des plaintes émises par des ouvriers.

* GOLDMAN SACHS va doubler ses investissements immobiliers au Japon pour les porter à environ 250 milliards de yens (1,9 milliard de dollars) par an, a rapporté lundi une source proche du dossier.

* CLOUDERA - L'éditeur de logiciels a annoncé mardi un accord sur son rachat par KKR et Clayton Dubilier & Rice LLC (CD&R) pour 5,33 milliards de dollars. L'action Cloudera gagne 19% dans les échanges en avant-Bourse.

