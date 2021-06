PARIS, 14 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street :

* TESLA gagne 1% dans les transactions en avant-Bourse alors que son dirigeant Elon Musk a déclaré dans un tweet dimanche que le constructeur automobile pourrait utiliser de nouveau le bitcoin comme moyen de paiement si les "mineurs" de la cryptomonnaie utilisaient davantage d'énergie renouvelable.

* Le tweet de Musk a fait monter le bitcoin, ce qui profite aux entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies et la blockchain. SILVERGATE CAPITAL gagne 3,3%, RIOT BLOCKCHAIN 6,9% et MARATHON DIGITAL HOLDINGS 7,6%.

* NOVAVAX grimpe de 7,8% dans les échanges en avant-Bourse. Le laboratoire pharmaceutique a présenté lundi des données de son essai clinique de stade avancé aux États-Unis, montrant que son vaccin est efficace à plus de 90% contre différents variants du COVID-19.

* HUMANIGEN gagne 1,9% dans les transactions en avant-Bourse. Le groupe pharmaceutique a démarré le processus d'autorisation au Royaume-uni pour son traitement lenzilumab pour les patients atteints du COVID-19.

* Les groupes aurifères sont sous pression avec la baisse du cours spot de l'or dans un contexte de renforcement du dollar et d'apaisement des craintes sur l'inflation. NEWMONT CORP et BARRICK GOLD reculent respectivement de 1,04% et 1,25%. Les actions cotées à New York de ANGLOGOLD ASHANTI , GOLD FIELDS et HARMONY GOLD chutent entre 1,95% et 3,14%.

* ADOBE - Jefferies a relevé son objectif de cours de 70 dollars à 630 dollars avant la publication des résultats du deuxième trimestre du groupe le 17 juin. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)