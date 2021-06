Graphique DJ INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DJ INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Palmarès DJ INDUSTRIAL INTEL CORPORATION 55.67 -2.64% THE TRAVELERS COMPANIES 144.76 -2.76% THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 348.83 -3.50% WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. 50.84 -3.73% CHEVRON CORPORATION 103.03 -3.77% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.