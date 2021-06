PARIS, 29 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street :

* MORGAN STANLEY, JPMORGAN CHASE, BANK OF AMERICA, GOLDMAN SACHS et WELLS FARGO ont annoncé lundi soir leur intention d'augmenter leurs distributions de liquidités aux actionnaires, via des dividendes ou des rachats d'actions, après le feu vert donné par la Réserve fédérale la semaine dernière à l'issue des tests de résistance du secteur.

* UNITED AIRLINES a annoncé mardi la plus importante commande de son histoire, d'un montant de plus de 30 milliards de dollars (25,2 milliards d'euros) portant sur 200 BOEING 737 MAX et 70 Airbus A321neo.

* JOHNSON & JOHNSON renonce à procéder à des essais cliniques de son vaccin contre le COVID-19 en Inde et à chercher à améliorer sa disponibilité dans le pays, rapporte mardi le quotidien Economic Times en citant un représentant du groupe.

* FORD a annoncé l'arrêt des activités de sa filiale de financement Ford Credit en Argentine et au Brésil, qui se traduira par une charge exceptionnelle susceptible d'atteindre 375 millions de dollars dans les comptes 2021.

* MARATHON PETROLEUM - Barclays entame le suivi du groupe pétrolier à "surpondérer". (Rédigé par Marc Angrand, édité par Sophie Louet)