PARIS, 19 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse :

* GOLDMAN SACHS va racheter la division de gestion d'actifs de l'assureur néerlandais NN Group pour 1,7 milliard d'euros, ce qui constitue la plus importante acquisition de la part de la banque américaine depuis l'arrivée de son PDG David Solomon en 2018.

* NVIDIA a fait état d'un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes grâce à la forte demande. Le groupe américain de semi-conducteurs gagne 2% en avant-Bourse.

* CISCO SYSTEMS - Le fabricant d'équipements de réseau a publié un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et averti que les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement continueraient d'impacter les coûts des composants et les livraisons. Son titre perd plus de 2% dans les échanges en avant-Bourse.

* T-MOBILE US - L'autorité américaine des télécommunications (FCC) a annoncé mercredi qu'elle allait enquêter sur la cyberattaque qui a compromis les données personnelles de plus de 47 millions de clients actuels, anciens et potentiels de T-Mobile US.

* BAIDU a levé un milliard de dollars à travers une émission obligataire en deux tranches dans un contexte de forte demande malgré les inquiétudes liées au durcissement réglementaire du secteur technologique en Chine.

* Un juge fédéral a annulé mercredi le feu vert accordé à CONOCOPHILLIPS par le gouvernement américain pour un projet d'exploitation pétrolière en Alaska d'un montant de 6 milliards de dollars (5,13 milliards d'euros), en citant des problèmes dans son analyse environnementale, selon des documents judiciaires. Le groupe pétrolier cède 1,7% en avant-Bourse.

* ROBINHOOD - La plate-forme américaine de courtage chute de 11,7% en avant-Bourse après avoir prévenu qu'il s'attendait à ce que les investisseurs individuels deviennent moins actifs au troisième trimestre.

* FORD a annoncé mercredi la fermeture temporaire de son usine d'assemblage situé à Kansas City en raison de la pénurie de semi-conducteurs, conséquence de la pandémie de COVID-19 en Malaisie. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)