PARIS, 24 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,2% pour le Dow Jones, 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et 0,5% pour le Nasdaq:

* NIKE a abaissé jeudi ses prévisions de ventes pour l'exercice 2021-2022 et mis en garde contre un risque de pénuries pendant la période clé des fêtes de fin d'année en raison de tensions dans ses chaînes d'approvisionnement, qui favorisent la hausse de ses coûts. L'action reculait de 3,3% dans les échanges après la clôture de Wall Street.

* MCDONALD'S a annoncé jeudi une relance de son programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars (12,7 milliards d'euros), suspendu l'an dernier, et une hausse de 7% du dividende trimestriel versé aux actionnaires à la faveur d'un redressement de son activité.

* GENERAL MOTORS, FORD, CARPARTS, APPLE, MICROSOFT, INTEL, AMD, MICRON, APPLIED MATERIALS - La Maison Blanche a demandé jeudi aux constructeurs automobiles, aux fabricants de puces et à d'autres groupes du secteur de lui fournir des informations sur la crise en cours des semi-conducteurs qui perturbe la production du secteur automobile américain.

* TWITTER a annoncé jeudi qu'il permettrait à ses utilisateurs de verser un pourboire en bitcoin aux créateurs de contenus sur sa plate-forme et qu'il lancerait un fonds pour rémunérer certains utilisateurs hébergeant des "salles de discussion" audio sur Spaces, son espace de conversation en direct.

* PFIZER, BIONTECH - Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) se sont prononcés vendredi en faveur de l'administration d'une dose de rappel du vaccin contre le COVID-19 des deux laboratoires chez les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que chez certains adultes présentant des facteurs de risque de développer une forme grave de la maladie. Cette décision intervient après qu'un comité des CDC a refusé la veille de recommander une dose de rappel du vaccin pour certaines professions jugées à risque, comme les enseignants.

* IAC/INTERACTIVECORP est en discussions avancées pour racheter l'éditeur de magazines MEREDITH pour un montant supérieur à 2,5 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal.

* SALESFORCE - Piper Sandler a relevé sa recommandation sur la valeur à "surpondérer" contre "neutre".

* WORKDAY - Daiwa Capital Markets a entamé son suivi du titre à l'achat.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)