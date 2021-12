PARIS, 27 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée :

* Les COMPAGNIES AÉRIENNES AMÉRICAINES ont annulé plus de 1.300 vols dimanche, en plus des centaines d'annulations à Noël et lors du réveillon, la forte augmentation des contaminations par le coronavirus obligeant les personnels navigants et au sol exposés au COVID-19 à se mettre en quarantaine. Dans les échanges en avant-Bourse, AMERICAN AIRLINES, SOUTHWEST AIRLINES, DELTA et UNITED AIRLINES perdent de 1,8% à 3%. BOEING est indiqué en baisse de 1,1%.

* Au moins trois bateaux de croisière ont été contraints de faire demi-tour au cours du week-end de Noël, sans faire les escales prévues, après la détection de cas de COVID-19 à bord. NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS, ROYAL CARIBBEAN et CARNIVAL reculent de 1,3% à 2,4% en avant-Bourse.

* MERCK - Une commission du ministère de la Santé japonais a recommandé vendredi l'approbation de la pilule antivirale contre le COVID-19 développée par Merck & Co, dans le cadre de la stratégie du Premier ministre Fumio Kishida visant à déployer de nouveaux traitements d'ici la fin de l'année.

* PFIZER - La Corée du Sud a approuvé en urgence jeudi le traitement antiviral contre le COVID-19 développé par Pfizer, a annoncé lundi le ministère de la Sécurité alimentaire et des médicaments.

* APPLE - L'agence néerlandaise chargée de la concurrence a annoncé vendredi qu'Apple avait enfreint les règles en matière de concurrence et lui a ordonné de modifier les politiques de paiement de l'App Store, son magasin d'applications.

* MICROSOFT a annoncé vendredi qu'il ne participera pas physiquement au salon Consumer Electronics Show de Las Vegas, le grand rendez-vous annuel de l'industrie technologique, qui aura lieu début janvier, s'ajoutant à une liste d'entreprises de premier plan préférant ne pas faire le déplacement en raison de la pandémie de COVID-19.

* BAIDU a annoncé que sa coentreprise avec le constructeur automobile Geely commencerait la production en série de ses premiers véhicules électriques "robots" en 2023.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)