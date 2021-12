PARIS, 31 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour la dernière séance de l'année:

* LOCKHEED MARTIN/BOEING - Israël a annoncé vendredi avoir signé un accord avec les États-Unis pour l'achat de 12 hélicoptères CH-53K de Lockheed Martin et de deux avions-ravitailleurs KC-46 de Boeing, pour un montant total estimé à près de 3,1 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros).

* TESLA - Les autorités chinoises ont annoncé vendredi que Tesla allait rappeler plus de 55.000 voitures électriques Model S et Model 3 importées et 144.208 Model 3 fabriquées en Chine en raison de risques liés à la sécurité. Cette annonce intervient au lendemain d'un rappel aux Etats-Unis de près d'un demi-million de voitures, également pour des failles de sécurité.

* APPLE reste en tête des ventes de téléphones portables en Chine avec 23,6% de part de marché en novembre, rapporte vendredi le Wall Street Journal, qui cite une étude de Counterpoint Research.

* WALMART - La Commission centrale des inspections disciplinaires du Parti communiste chinois a reproché vendredi au groupe de grande distribution et à son enseigne Sam's Club leur "stupidité" et leur "vision à courte vue" après la publication sur les réseaux sociaux d'informations selon lesquelles Sam's Club a retiré de ses magasins des produits fabriqués au Xinjiang.

* EXXON MOBIL a publié jeudi des estimations de résultats pour le quatrième trimestre qui laissent entendre qu'il devrait enregistrer un retour aux bénéfices sur l'ensemble de 2021.

* AMD et XILINX ont annoncé jeudi que le rachat de Xilinx par AMD, dont le montant est estimé à 35 milliards de dollars, devrait être bouclé au premier trimestre 2022, alors que le projet initial tablait sur la fin de cette année. Dans les transactions hors séance après la clôture, Xilinx cédait 3,6% tandis qu'AMD était en légère hausse. (Rédigé par Laetitia Volga et Marc Angrand)