PARIS, 3 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street :

* TESLA - Le constructeur automobile a fait état dimanche de livraisons trimestrielles record, à 308.600 unités pour les trois derniers mois de 2021, malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 263.026 véhicules. L'action Tesla bondit de 6,7% à 1.127,56 dollars en avant-Bourse.

* PFIZER, BIONTECH - Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé dimanche que les personnes de plus de 60 ans et le personnel médical allaient recevoir une deuxième dose de rappel vaccinal contre le COVID-19 face à une recrudescence des contaminations par le variant Omicron du coronavirus.

* DELTA AIR LINES, AMERICAN AIRLINES, UNITED AIRLINES, SKYWEST, SOUTHWEST - Plus de 4.000 vols ont été annulés dans le monde dimanche, dont plus de la moitié aux Etats-Unis, en raison de la multiplication des cas de COVID-19 et des mauvaises conditions météorologiques, selon des données de FlightAware.com.

* AT&T, VERIZON - Les deux opérateurs télécoms ont rejeté dimanche un nouveau report de deux semaines du déploiement aux Etats-Unis de leurs services, prévus le 5 janvier, dans la bande C de la 5G alors que le secteur de l'aviation redoute des perturbations liées à l'usage de cette nouvelle bande de fréquences. Ils se sont en revanche engagés à ne pas déployer de services 5G autour des aéroports pendant six mois.

* MORGAN STANLEY - La banque américaine va débourser 60 millions de dollars (52,8 millions d'euros) pour mettre fin à une plainte en nom collectif de quelque 15 millions clients concernant l'exposition de leurs données personnelles en 2016.

* MCDONALD'S - Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le titre à "surpondérer" contre "neutre". (Rédigé par Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)