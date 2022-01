PARIS, 5 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street :

* TESLA - L'action du constructeur automobile américain recule de plus de 1% en avant-Bourse après l'annonce par Sony Group d'un projet visant à examiner une possible entrée sur le marché des véhicules électriques, ce qui pourrait accroître la concurrence dans le secteur.

* BOEING - La compagnie aérienne américaine à bas coût Allegiant Air est sur le point de commander 50 Boeing 737 MAX d'une valeur de cinq milliards de dollars au prix catalogue, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

* ALIBABA, BILIBILI - L'autorité chinoise de contrôle des marchés a fait savoir mercredi qu'elle avait infligé des amendes à des divisions des groupes Alibaba, Tencent et Bilibili pour n'avoir pas rapporté correctement une dizaine de transactions. L'action Alibaba recule de 1,5% en avant-Bourse et celle de Bilibili de 4%.

* YUM BRANDS, BEYOND MEAT - Le propriétaire de la chaîne de restauration rapide KFC a annoncé mardi soir qu'il allait proposer aux Etats-Unis des menus à base du "poulet végétal" de Beyond Meat à compter du 10 janvier pour une durée limitée. L'action Beyond Meat prenait plus de 7% dans les transactions en après-Bourse.

* DEERE & CO - Le fabricant américain de matériel agricole, concurrent de CATERPILLAR, a dévoilé mardi un tracteur autonome qu'il compte commercialiser en Amérique du Nord cette année, fruit d'années d'efforts pour automatiser les travaux agricoles et se passer d'un opérateur en cabine.

* SALESFORCE.COM - L'action du spécialiste des logiciels de gestion de la relation client recule de 2,1% en avant-Bourse après une information de Thefly.com selon laquelle UBS a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "acheter".

* COCA-COLA - CFRA relève son conseil sur le titre à "acheter" contre "conserver", avec un objectif de cours porté à 58 euros contre 68.

* PEPSICO - CFRA abaisse son conseil sur la valeur à "achat" contre "achat fort".

* 3M - RBC abaisse sa recommandation sur la valeur à "sous-performance" contre "perfomance en ligne avec le secteur", avec un objectif de cours ramené de 199 euros à 166.

* CARNIVAL - Jefferies entame le suivi de la valeur à "conserver", avec un objectif de cours à 24 euros. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)