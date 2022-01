PARIS, 18 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street :

* AT&T, T-MOBILE, DISH, U.S. CELLULAR, VERIZON - Les grandes compagnies aériennes américaines ont estimé mardi que le déploiement mercredi des nouveaux services d'AT&T et Verizon dans la bande C de la 5G pourrait provoquer une "catastrophe" en raison d'un risque de perturbations dans l'aviation. Par ailleurs, la vente aux enchères aux Etats-Unis des licences 5G dans la bande des 3,45 GHz a rapporté au total 22,5 milliards de dollars (19,7 milliards d'euros), dont 9 milliards de dollars déboursés par AT&T, a annoncé vendredi soir la Commission fédérale des communications (FCC).

* AMERICAN AIRLINES GROUP, SOUTHWEST AIRLINES , UNITED AIRLINES, DELTA AIR LINES - Une puissante tempête hivernale s'est abattue dimanche sur une grande partie de l'est des Etats-Unis et du Canada, entraînant notamment l'annulation de plus de 3.000 vols, dont 660 pour American Airlines, selon les données du site spécialisé FlightAware.

* BOEING - L'avionneur américain a annoncé mardi que son usine de Tianjin, dans le nord de la Chine, fonctionnait à un "niveau normal", malgré le confinement local destiné à freiner la propagation du COVID-19 qui touche certains de ses salariés.

* APPLE - Le groupe américain a annoncé samedi qu'il autoriserait aux Pays-Bas les développeurs d'applications de rencontre à proposer aux clients de l'App Store, son magasin de logiciels, un système de paiement tiers, se conformant ainsi à la décision de l'autorité néerlandaise de la concurrence. Par ailleurs, une commission du Sénat américain doit examiner jeudi un projet de loi sur les magasins d'applications, accusés d'exercer un trop grand contrôle sur le marché.

* MICROSOFT - Le géant du logiciel a annoncé samedi avoir identifié des logiciels malveillants destructeurs dans des systèmes informatiques appartenant à plusieurs agences gouvernementales ukrainiennes et à des organisations travaillant étroitement avec Kiev.

* MASTERCARD - L'autorité britannique de régulation des systèmes de paiement a infligé mardi des amendes pour un montant total de 33 millions de livres (39,4 millions d'euros) à cinq sociétés du secteur, dont Mastercard, pour entente sur des cartes prépayées émises à l'endroit de personnes jugées vulnérables.

* AMAZON, VISA - Le géant du commerce en ligne a annoncé lundi son intention de suspendre sa décision visant à interdire à partir du 19 janvier l'utilisation sur sa plate-forme des cartes de crédit émises par Visa au Royaume-Uni, ajoutant que des discussions étaient en cours pour régler le différend sur les frais de transactions entre les deux groupes.

* GOLDMAN SACHS GROUP - La banque américaine doit publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture de Wall Street.

* ACTIVISION BLIZZARD - L'éditeur de jeux vidéo a annoncé lundi soir avoir limogé 37 salariés et adressé une lettre de réprimande à 44 autres depuis juillet dans le cadre de l'enquête interne sur des cas de harcèlement sexuel et de conduite inappropriée signalés au sein de la société.

* PFIZER, EASTMAN - Les deux groupes américains ont dévoilé lundi soir une série d'investissements en France à l'occasion d'une journée dédiée à l'attractivité du pays, où 21 projets d'investissement d'entreprises étrangères, représentant un montant total de quatre milliards d'euros et 10.000 créations d'emplois, ont été présentés.

* WALT DISNEY - Le groupe français Sodexo a annoncé lundi un partenariat officiel avec Disneyland Paris, qui lui permettra de servir près de 2,5 millions de repas par an aux salariés du parc d'attraction, première destination touristique d'Europe.

* STARBUCKS - La chaîne américaine de cafés a annoncé mardi un partenariat avec Meituan, une société spécialisée dans la livraison de repas et les réservations dans la restauration, afin de renforcer sa présence en Chine, son deuxième marché.

* JEFFERIES FINANCIAL GROUP a renoncé à son projet de lever un fonds d'un milliard de dollars pour prendre des participations dans des groupes de gestion de fonds de capital-investissement, ont déclaré des sources proches du dossier. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)