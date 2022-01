PARIS, 21 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street:

* NETFLIX chute de 20% en avant-Bourse après avoir annoncé jeudi soir une hausse moins élevé que prévu du nombre de nouveaux abonnés sur la période octobre-décembre et une prévision pour le trimestre en cours inférieure au consensus de Wall Street. Plusieurs analystes ont abaissé leur recommandation.

* INTEL a annoncé vendredi son intention d'investir plus de 20 milliards de dollars (17,6 milliards d'euros) dans la construction de deux nouvelles usines de production de semi-conducteurs dans l'Ohio.

* PFIZER a annoncé vendredi avoir obtenu des autorités japonaises une autorisation spéciale pour administrer son vaccin contre le COVID-19 aux enfants de 5 à 11 ans.

* Le directeur général de PELOTON, John Foley, a annoncé revoir la taille de ses effectifs et son niveau de production. Le cours de la société avait auparavant chuté de 23% en réaction à des informations de CNBC selon lesquelles le groupe aurait interrompu la production de vélos d'appartement et de tapis de course face à une baisse significative de la demande.

* CHEVRON a annoncé vendredi qu'il préparait son retrait de sa coentreprise dans le gaz naturel en Birmanie au regard de la situation politique dans le pays.

* TWITTER a annoncé jeudi le lancement d'une fonctionnalité permettant à ses utilisateurs de présenter des jetons non fongibles (NFT) en guise de photo de profil.

* BEYOND MEAT - HSBC relève sa recommandation à "conserver" contre "alléger". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)