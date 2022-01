PARIS, 24 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street :

* KOHL'S - La chaîne américaine de grands magasins a été contactée par la société de capital-investissement Sycamore Partners en vue d'une éventuelle offre de rachat qui valoriserait Kohl's autour de 9 milliards de dollars (7,9 milliards d'euros), ont déclaré dimanche trois sources au fait du dossier.

* KKR - Un consortium dirigé par le fonds américain a annoncé lundi son intention de racheter Accell Group , propriétaire des marques de vélos Sparta, Batavus et Raleigh, pour un montant en numéraire de 1,56 milliard d'euros (58 euros par action), représentant une prime de 26% par rapport au cours de clôture en Bourse vendredi de sa cible.

* PELOTON INTERACTIVE - L'investisseur activiste Blackwells Capital souhaite le départ de John Foley, le co-fondateur et directeur général du fabricant d'équipements de sport, ainsi qu'une possible vente de la société à une entreprise de fitness ou de nouvelles technologies, ont déclaré dimanche deux sources proches du dossier.

* IBM - Le géant américain de l'informatique doit publier ses résultats du quatrième trimestre après la clôture de Wall Street.

* JPMORGAN - La banque américaine a annoncé lundi avoir rassemblé l'essentiel de ses activités en Europe dans une unique entité basée en Allemagne afin de les rendre plus compétitives dans le cadre du Brexit.

* GOLDMAN SACHS GROUP - La banque américaine a promu Luke Sarsfield à la tête de sa division de gestion d'actifs de 1.700 milliards de dollars (1.500 milliards d'euros), a rapporté dimanche l'agence Bloomberg.

* PFIZER, BIONTECH - Les personnes âgées de plus de 60 ans ayant reçu quatre doses de vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et BioNtech présentent une résistance contre les formes graves de la maladie trois fois supérieure à celle d'un même groupe d'âge ayant reçu seulement trois doses, selon une étude israélienne présentée dimanche. Par ailleurs, Albert Bourla, le directeur général de Pfizer, a déclaré samedi qu'un vaccin annuel contre le COVID-19 serait préférable à des rappels plus fréquents dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

* NETFLIX - Jefferies abaisse sa recommandation sur la valeur à "neutre" contre "acheter", avec un objectif de cours ramené de 737 dollars à 415. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)