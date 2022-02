PARIS, 2 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,3% pour le Dow Jones, de 1% pour le Standard & Poor's 500 et de 2% pour le Nasdaq :

* META PLATFORMS - Le propriétaire de Facebook chute de 19% en avant-Bourse après avoir publié mercredi une prévision de chiffre d'affaires inférieure aux attentes, le groupe mettant en cause les modifications d'Apple en matière de confidentialité et la concurrence, notamment de TikTok.

* QUALCOMM - Le fabricant de semi-conducteurs a publié mercredi soir un chiffre d'affaires record pour les trois derniers mois de 2021 et annoncé anticiper des ventes pour le trimestre en cours supérieures aux attentes de Wall Street grâce notamment à une solide demande en Chine. L'action recule cependant de 3,5% en avant-Bourse.

* APPLE, ALPHABET - L'autorité sud-coréenne de régulation des télécommunications a déclaré jeudi attendre d'Apple et de la maison mère de Google des propositions plus conformes au texte interdisant aux grandes plates-formes d'imposer leur système de paiement aux développeurs afin de finaliser la loi sur les magasins d'applications en ligne. Apple a par ailleurs exhorté mercredi le Congrès américain à ne pas approuver jeudi un projet de loi qui encadrerait les magasins d'applications.

* TESLA - La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'autorité nationale américaine de sécurité routière, a annoncé mercredi étudier des plaintes d'automobilistes concernant des freinages sans raison de leurs véhicules Tesla. Le constructeur automobile a par ailleurs lancé le rappel de 817.000 véhicules vendus aux Etats-Unis pour un problème lié à la ceinture de sécurité. L'action Tesla recule de 2,5% en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON - Le groupe a annoncé mercredi son intention d'inscrire dans ses comptes du premier trimestre une charge de 610 millions de dollars liée à l'arrêt du bermekimab, un traitement contre les maladies de la peau.

* METLIFE - L'assureur a fait état mercredi d'un bénéfice ajusté et d'un chiffre d'affaires sur les trois derniers mois de 2021 supérieur aux attentes des analystes.

* T-MOBILE US - L'opérateur télécoms a publié mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et a dit s'attendre à séduire cinq millions d'abonnés supplémentaires cette année. L'action bondit de 7,4% en avant-Bourse.

* DISCOVERY - Le groupe britannique de médias et de télécommunications BT Group a annoncé jeudi avoir choisi d'entrer en discussions exclusives avec Discovery pour créer une co-entreprise entre BT Sport et Eurosport au lieu de de sortir du sport en cédant sa filiale à DAZN, qui lui avait fait une offre.

* SPOTIFY - Le groupe suédois de streaming musical a annoncé mercredi anticiper un nombre d'abonnés pour le trimestre en cours inférieur aux attentes de Wall Street. L'action chute de 18% dans les transactions en après-Bourse.

* ALLEGIANT TRAVEL - La compagnie aérienne à bas coût a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice au titre du quatrième trimestre meilleurs que prévu et annoncé une reprise des réservations de voyages.

* CORTEVA - Le fabricant d'insecticides et de semences a annoncé mercredi soir prévoir pour cette année des ventes au-dessus des attentes du marché, mais un Ebitda sous le consensus Refinitiv IBES. L'action décroche de 5,4% dans les transactions en après-Bourse.

* MERCK & CO, CONOCOPHILLIPS, ELI LILLY AND CO, ESTÉE LAUDER COMPANIES, RALPH LAUREN, BIOGEN et CIGNA doivent publier leurs résultas trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.

* AMAZON, ACTIVISION BLIZZARD, FORD et PINTEREST doivent publier leurs comptes trimestriels après la clôture de la Bourse de New York.

* NOVAVAX - Le STIKO, la commission allemande sur les vaccins, a annoncé jeudi recommander le vaccin contre le COVID-19 du laboratoire américain chez les adultes.

* ELECTRIC LAST MILE SOLUTIONS - Jefferies abaisse sa recommandation sur le fabricant de véhicules électriques à "conserver" contre "acheter" deux jours après l'annonce de la démission du directeur général James Taylor et du président de du conseil d'administration Jason Luo à la suite d'une enquête sur des achats d'actions.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)