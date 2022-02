PARIS, 9 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones, de 0,7% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,9% pour le Nasdaq :

* TESLA - Le constructeur automobile a annoncé mercredi que le Département californien de l'emploi et du logement équitables (DFEH), une agence publique, avait l'intention d'intenter une action en justice à son encontre pour des accusations de discrimination raciale et de harcèlement. Par ailleurs, Tesla va rappeler 26.681 véhicules aux Etats-Unis pour un problème de logiciel qui peut entraîner une diminution de la qualité de dégivrage, a indiqué l'autorité de la sécurité routière (NHTSA).

* BOEING - Un juge américain a rejeté mardi deux des six chefs d'accusation visant Mark Forkner, un ancien pilote technique de Boeing, accusé d'avoir fourni aux autorités fédérales de régulation de fausses informations sur le 737 MAX de l'avionneur américain.

* LYFT - L'action du groupe de services de VTC recule mercredi de 4,4% en avant-Bourse au lendemain de la publication d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes. Son concurrent UBER doit publier ses comptes après la clôture de Wall Street.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL - La chaîne de restaurants a fait état mardi d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires à périmètre comparable supérieurs aux attentes de Wall Street grâce à une solide demande et une hausse des tarifs qui lui ont permis d'atténuer l'impact du variant Omicron du coronavirus. L'action avance de 6% dans les transactions avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* ALIBABA - Le conglomérat japonais SoftBank Group a déclaré mercredi qu'il n'y avait aucun lien entre le dépôt par Alibaba la semaine dernière d'un certificat pour un milliard supplémentaires d'ADS (American Depositary Receipts) et un éventuel projet de vente de sa participation, évaluée à environ 82 milliards de dollars (71,7 milliards d'euros), dans le géant chinois du commerce en ligne. L'action Alibaba cotée à Honk-Kong a gagné près de 7% mercredi.

* WHIRLPOOL - Un groupe d'experts de l'OMC a invité mardi les Etats-Unis à lever les mesures de sauvegarde prises sous la présidence de Donald Trump pour protéger Whirlpool et d'autres fabricants américains de lave-linge des exportations sud-coréennes.

* CVS HEALTH doit publier ses comptes trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.

* WALT DISNEY et MATTEL doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture de la Bourse de New York.

* THOMSON REUTERS - RBC relève son conseil sur la valeur à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)