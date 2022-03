PARIS, 2 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,6% pour le Dow Jones, de 0,7% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,8% pour le Nasdaq :

* APPLE a annoncé mardi suspendre la vente de tous ses produits en Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine, tandis que l'accès à certains services du groupe, dont Apple Pay, vont être restreints dans le pays.

* ALPHABET - Google, principale filiale d'Alphabet, a annoncé mardi avoir retiré de son magasin d'applications pour mobiles Play store en Europe les programmes RT et Sputnik, la Commission européenne ayant décidé d'interdire ces deux médias russes après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

* EXXON MOBIL a annoncé mardi soir qu'il allait se retirer de ses activités pétrolières et gazières en Russie, évaluées à plus de quatre milliards de dollars (3,61 milliards euros), et cesser tout nouvel investissement à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

* TWITTER - Le réseau social a annoncé mardi qu'il se conformerait aux sanctions imposées par l'Union européenne aux médias d'Etat russes RT et Sputnik lorsqu'elles entreraient en vigueur.

* BOEING a déclaré mardi soir suspendre les livraisons de pièces, la maintenance et l'assistance technique pour les compagnies aériennes russes dans un contexte de sanctions occidentales qui isolent le secteur aéronautique russe.

* NETFLIX - Le groupe américain a formulé une offre de rachat de 65 millions d'euros sur le finlandais Next Games , spécialisé dans les jeux vidéos pour mobiles, a annoncé mercredi ce dernier. L'action Netflix prend 0,6% en avant-Bourse.

* FORD MOTOR dévoilera ce mercredi un plan de réorganisation du groupe prévoyant une scission de ses activités basées sur les moteurs électriques (EV) et celles utilisant toujours les moteurs à combustion interne (ICE), ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier. L'action Ford gagne 0,4% en avant-Bourse.

* RIVIAN AUTOMOTIVE - Le constructeur de véhicules électriques, détenu à 20% par AMAZON, a annoncé mardi son intention d'augmenter ses tarifs de 20% en raison de la forte inflation et de la hausse des coûts des composants. L'action Rivian recule de 1,2% en avant-Bourse.

* DOMINO'S PIZZA - Credit Suisse a abaissé son conseil sur la valeur à "neutre" contre "surperformance" au lendemain de la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice au titre du quatrième trimestre inférieurs aux attentes. L'action plonge de 14% en avant-Bourse.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - L'action prend 5,1% en avant-Bourse après le relèvement par le groupe de sa prévision de bénéfice pour cette année.

* SALESFORCE.COM a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street à la faveur d'une forte demande pour ses logiciels basés sur l'informatique dématérialisée (cloud). L'action prenait 4% en après-Bourse.

* FIRST SOLAR - Le fabricant de panneaux photovoltaïques chute de 16,01% en avant-Bourse après la publication d'une prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année en dessous de celui de 2021, les ventes du quatrième trimestre étant en outre ressorties inférieures aux attentes.

* AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS - L'exploitant des salles de cinéma a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce notamment au succès des films comme "Spider-Man: No Way Home" ou du dernier James Bond "Mourir peut attendre". L'action avance de 1,2% en avant-Bourse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)