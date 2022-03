PARIS, 7 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi Wall Street :

* NETFLIX - Le géant de la vidéo en "streaming" a annoncé dimanche une suspension de ses services en Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

* AMERICAN EXPRESS a annoncé dimanche suspendre toutes ses opérations en Russie et en Biélorussie, en raison des sanctions américaines et internationales après l'invasion de l'Ukraine.

* VISA, MASTERCARD - Les deux spécialistes américains des cartes de paiement ont annoncé samedi suspendre leurs opérations en Russie après l'invasion de l'Ukraine, poussant des banques russes à migrer sur le système chinois de cartes de paiement UnionPay.

* MICROSOFT a inauguré lundi son quatrième centre de données en Inde, un marché en forte croissance dont les services d'informatique dématérialisée ("cloud") devraient, selon le cabinet d'études IDC, atteindre au total 10,8 milliards de dollars (9,97 milliards d'euros) d'ici 2025.

* OASIS PETROLEUM, WHITING PETROLEUM - Les deux producteurs américains de pétrole et de gaz de schiste, valorisés ensemble en Bourse à environ 6,07 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros), sont sur le point de parvenir à un accord de fusion qui pourrait être annoncé cette semaine, a-t-on appris dimanche de source proche du dossier.

* BED BATH & BEYOND - Ryan Cohen, président de GAMESTOP, a annoncé dimanche détenir près de 10% du capital de Bed Bath & Beyond et a demandé au distributeur d'articles ménagers d'étudier des alternatives stratégiques, y compris une cession de l'entreprise.

* CITIGROUP- Jefferies sa recommandation sur le titre à "conserver" contre "acheter".

* MOSAIC - HSBC abaisse sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter".

* FIRST HORIZON - Jefferies abaisse son conseil sur le titre à "conserver" contre "acheter". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)