PARIS, 31 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street:

* APPLE cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en semi-conducteurs pour ses iPhone après un problème de production rencontré par l'un de ses importants partenaires japonais, a rapporté mercredi l'agence de presse Bloomberg.

* TESLA - Le constructeur automobile a reporté sine die la reprise d'activité de son usine de Shanghai alors que le confinement décidé par les autorités locales face à la hausse des cas de COVID-19 doit prendre fin vendredi dans cette partie de la métropole chinoise, montre un document interne consulté par Reuters.

* Plusieurs valeurs chinoises baissent en avant-Bourse, pénalisées une nouvelle fois par les spéculations sur un possible retrait forcé de la cote américaine à l'initiative des autorités américaine. BAIDU cède 1,5%, IQIYI 7,5%, PINDUODUO, ALIBABA, TENCENT MUSIC et JD.COM entre 1,5% et 2,7%.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)