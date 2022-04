PARIS, 7 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,5% pour le Nasdaq :

* HP - BERKSHIRE HATHAWAY, la société de Warren Buffett, a pris une participation d'environ 4,2 milliards de dollars au cours de mercredi au capital de HP, montre un avis boursier. L'action HP avance de 11,7% avant l'ouverture de Wall Street.

* Les actions des constructeurs de voitures électriques montent en avant-Bourse après une rencontre entre l'administration de Joe Biden et les dirigeants du secteur, à l'issue de laquelle le gouvernement américain a évoqué un consensus sur l'interopérabilité des stations de recharge des véhicules électriques. TESLA gagne 2,2%, LUCID GROUP , RIVIAN AUTOMOTIVE et NIKOLA prennent environ 1,7%.

* TESLA va par ailleurs rappeler 127.785 véhicules Model 3 en Chine en raison de semi-conducteurs potentiellement défectueux qui pourraient provoquer des accidents, a annoncé jeudi l'autorité de régulation du secteur.

* BOEING - Un 737 MAX construit par le groupe et exploité par Shanghai Airlines a atterri jeudi à Shanghaï, montrent des sites internet de suivi des vols, suscitant l'espoir d'une reprise de l'exploitation commerciale de cet appareil en Chine. L'action Boeing prend 1% en avant-Bourse.

* BLACKSTONE - Selon des sources, le groupe de capital-investissement américain et la famille Benetton étudient une possible contre-offre sur l'exploitant italien d'autoroutes et d'aéroports Atlantia qui a été approché par Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield Infrastructure.

* META PLATFORMS envisage d'intégrer des jetons virtuels et des cryptomonnaies dans ses applications afin notamment de rémunérer les créateurs de contenus et de développer des services financiers dans le cadre de son projet de métaverse, a rapporté mercredi le Financial Times. L'action Meta prend 1% en avant-Bourse.

* ALPHABET - Roskomnadzor, l'autorité de régulation des communications en Russie, a annoncé jeudi des mesures de représailles contre Google, filiale d'Alphabet, accusé de diffuser de "fausses images" sur le conflit ukrainien, en interdisant notamment toute publicité pour la plate-forme.

* EXXON MOBIL, CHEVRON, DEVON ENERGY , PIONEER NATURAL RESOURCES - Les dirigeants du secteur pétrolier se sont défendus mercredi devant le Congrès américain des accusations selon lesquelles ils lèsent les consommateurs en profitant abusivement de la hausse des prix pétroliers.

* LEVI STRAUSS & CO a publié mercredi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes à la faveur d'une hausse de ses prix et d'une solide demande, ce qui faisait monter l'action d'environ 2% en après-Bourse.

* REGENERON - Le laboratoire américain et Sanofi ont annoncé jeudi que la Commission européenne avait étendu l'autorisation de mise sur le marché de leur traitement Dupixent dans une forme d'asthme sévère chez les enfants âgés de six à onze ans.

* CAESARS ENTERTAINMENT - Le groupe britannique de jeux en ligne 888 déboursera environ 585 millions de livres, soit près de 30% de moins que les 834,9 millions précédemment prévus, pour les actifs à l'international de William Hill, propriété de Caesars Entertainment, ont annoncé jeudi les sociétés, évoquant des modifications économiques et réglementaires.

* JD.COM - Le site de commerce en ligne chinois, confronté à un ralentissement de sa croissance, a promu jeudi son président Lei Xu au poste de PDG pour succéder à son fondateur et directeur général, Richard Liu, qui va se concentrer sur les activités de l'entreprise dans les zones rurales et la supervision des jeunes cadres. L'action recule de 1,6% en avant-Bourse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)