3 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où, dans l'attente des statistiques mensuelles de l'emploi aux Etats-Unis, les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,3% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et 0,6% pour le Nasdaq:

* TESLA - Le directeur général du groupe, Elon Musk, veut réduire les effectifs de 10%, écrit-il dans un courrier aux cadres que Reuters a pu consulter. Le titre perdait 3,5% dans les premiers échanges en avant-Bourse.

* WALMART a annoncé jeudi son intention d'ouvrir quatre nouveaux centres de traitement de commandes aux Etats-Unis d'ici deux ans, avec à la clé la création de 4.000 emplois.

* LULULEMON ATHLETICA - Le spécialiste des vêtements de sports et de loisirs a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels pour intégrer la croissance de la demande, en précisant que l'impact des confinements en Chine avait été limité et plus que compensé par d'autres marchés. Le titre gagnait jusqu'à 2,1% dans les échanges hors séance après la clôture jeudi.

* COINBASE GLOBAL - La plate-forme d'échanges de cryptoactifs va prolonger le gel de ses recrutements et remettre en cause un certain nombre d'embauches déjà conclues pour faire face à l'évolution de la situation économique, a expliqué la direction jeudi soir sur un blog.

* MARTIN MARIETTA MATERIALS - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

* ECOLAB - Credit Suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)