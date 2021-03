PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,7% pour le Nasdaq:

* Les grandes VALEURS TECHNOLOGIQUES particulièrement sensibles à l'évolution des rendements obligataires remontent dans les échanges en avant-Bourse: APPLE, FACEBOOK, NETFLIX, AMAZON et MICROSOFT prennent près de 0,6%.

* NIKE - L'action du numéro un mondial des équipements sportifs perd 2,9% dans les échanges en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et de prévisions jugées décevantes par plusieurs analystes.

* FEDEX - L'action du groupe de transport express et de logistique gagnait 4% dans les échanges hors séance après la clôture jeudi en réaction à l'annonce d'une hausse plus forte qu'attendu de son bénéfice trimestriel et les déclarations du directeur général, Frederick Smith, sur la perspective d'un maintien de la demande à un niveau "très élevé".

* CHEVRON et EXXON MOBIL gagnent respectivement 1,2% et 1,5% en avant-Bourse, profitant du rebond des cours du pétrole après cinq séances consécutives de baisse.

* CHUBB - L'assureur dommage a présenté jeudi soir après la clôture une offre de rachat de son concurrent HARTFORD FINANCIAL SERVICES pour un montant total de 23,24 milliards de dollars payable en numéraire et en actions. Hartford avait annoncé la veille avoir reçu une offre de Chubb sans préciser ses modalités financières.

* WALT DISNEY, VIACOMCBS, FOX, COMCAST et AMAZON ont conclu avec la National Football League (NFL) américaine un accord sur la diffusion des compétitions de football américain jusqu'en 2033, dont le montant n'a pas été dévoilé mais qui pourrait représenter un total de plus de 100 milliards de dollars selon CNBC.

* TESLA - L'armée chinoise a interdit l'entrée de véhicules Tesla sur ses installations par crainte de collecte de données sensibles par des caméras intégrées aux véhicules, rapporte Bloomberg.

* FORD - Barclays a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* BEYOND MEAT - Stephens entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 190 dollars.

* KIMBERLY CLARK/MOLSON COORS BEVERAGE - J.P. Morgan dégrade sa recommandation sur les deux titres en disant prévoir un ralentissement de la croissance des ventes des deux entreprises cette année.

(Marc Angrand)