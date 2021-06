* Actualisé avec Rockwell Automation, Virgin Space Holdings, précisions sur Nike et Tesla, cours en avant-Bourse

PARIS, 25 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en légère hausse:

* NIKE - L'action du numéro un mondial des équipements sportifs gagne près de 12% dans les échanges en avant-Bourse en réaction à la publication jeudi soir de résultats trimestriels supérieurs au consensus et de prévisions qui dépassent les estimations de Wall Street. Au moins 12 analystes ont revu à la hausse leur objectif de cours.

* Les grandes valeurs BANCAIRES étaient en hausse dans les premiers échanges en avant-Bourse après la publication des résultats positifs des tests de résistance effectués par la Réserve fédérale, qui ouvrent la voie à la reprise des rachats d'actions et du paiement de dividendes. BANK OF AMERICA, JPMORGAN CHASE, WELLS FARGO, GOLDMAN SACHS prenaient entre 0,1% et 1%.

* AMAZON, ALPHABET - L'autorité britannique de la concurrence a ouvert vendredi une enquête formelle sur Amazon et Google, qu'elle soupçonne de ne pas avoir fait assez pour lutter contre les faux avis sur leurs sites respectifs.

* FEDEX - L'action du groupe de messagerie express et de logistique perd environ 4% dans les échanges en avant-Bourse au lendemain de la présentation de ses résultats trimestriels. Le groupe a expliqué que les difficultés de recrutement pesaient sur l'activité et sur les perspectives financières de l'exercice 2022.

* PFIZER a annoncé jeudi l'arrêt de la distribution du Chantix (également commercialisé sous l'appellation Champix), prescrit dans le traitement de l'arrêt du tabac fumé, après avoir découverte qu'il contenait un niveau élevé de nitrosamines, des composants cancérigènes.

* TESLA gagne 1,6% en avant-Bourse après l'annonce par Joe Biden d'un compromis bipartisan sur son plan d'investissements dans les infrastructures, qui inclut 174 milliards de dollars pour les véhicules électriques. Par ailleurs, le groupe japonais Panasonic a déclaré vendredi avoir vendu sa participation dans le constructeur de voitures électriques pour environ 400 milliards de yens (3,03 milliards d'euros) au cours de l'exercice clos fin mars.

* VIRGIN GALACTIC HOLDINGS gagne 5% dans les échanges en avant-Bourse après le feu vert de la FAA, l'autorité fédérale du secteur aéronautique, à ses vols commerciaux après le succès de son vol d'essai.

* ROCKWELL AUTOMATION a annoncé vendredi le rachat de l'éditeur de logiciels Plex Systems pour 2,22 milliards de dollars en numéraire.

* BLACKBERRY gagnait 1,3% dans les échanges hors séance jeudi après la clôture de Wall Street en réaction à la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

* NETFLIX - Credit Suisse a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".

* CARNIVAL - CFRA a relevé sa recommandation à "conserver" contre "vendre". (Rédigé par Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Sophie Louet et Jean-Michel Bélot)