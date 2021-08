PARIS, 20 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en baise de 0,3% à 0,5%:

* GROUPES CHINOIS - La Chine a adopté vendredi une loi destinée à protéger la confidentialité des données des utilisateurs en ligne, qui entrera en vigueur à partir du 1er novembre prochain, a rapporté l'agence de presse Chine nouvelle. Des sources ont en outre déclaré à Reuters que les autorités chinoises envisageaient de faire pression sur les entreprises disposant de beaucoup de données de consommateurs pour qu'elles confient la gestion et la supervision de ses informations à des entreprises tierces si elles veulent être cotées à Wall Street.

* DEERE & CO a publié vendredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la vigueur de la demande pour ses engins agricoles et de construction. Le titre gagne 0,9% dans les transactions en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON a nommé jeudi Joaquin Duato au poste de directeur général à partir du 3 janvier, en remplacement d'Alex Gorsky, qui restera président du groupe américain.

* MODERNA - La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, analyse des nouvelles données suggérant que le vaccin contre le COVID-19 de Moderna pourrait être associé à un surcroît de risque d'inflammations cardiaques chez les hommes jeunes plus élevé qu'estimé jusqu'ici, selon un article du Washington Post publié tard jeudi soir.

* REGENERON - L'Agence britannique du médicament (MHRA) a approuvé vendredi le traitement Ronapreve développé par Regeneron et Roche pour prévenir et traiter le COVID-19.

* TESLA - Elon Musk a annoncé jeudi que Tesla lancerait probablement l'année prochaine un prototype de robot humanoïde "Tesla Bot", conçu pour remplacer l'homme dans les tâches considérées comme dangereuses ou répétitives. Le groupe a par ailleurs dévoilé les puces conçues en interne pour son superordinateur Dojo, afin de contribuer au développement de son système de conduite automatisée.

* APPLIED MATERIALS prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes grâce à la demande pour ses outils de fabrication de semi-conducteurs de la part des fabricants de puces.

* ILLUMINA - La Commission européenne a annoncé vendredi qu'elle allait enquêter sur des soupçons d'infraction aux engagements pris par le groupe de sciences de la vie, qui a bouclé le rachat du spécialiste des tests de détection du cancer Grail sans attendre la décision de Bruxelles sur le projet.

* ADOBE a annoncé jeudi le rachat de Frame.io, une plate-forme d'édition vidéo collaborative, pour un montant de 1,27 milliard de dollars (1,09 milliard d'euros).

(Rédigé par Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)