(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Novavax, des valeurs des groupes miniers, des croisiéristes et des constructeurs de véhicules électriques)

PARIS, 20 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 1% pour le Dow Jones, 1,2% pour le Standard & Poor's 500 et 1,4% pour le Nasdaq.

* Les actions des constructeurs de véhicules électriques comme TESLA, NIO et NIKOLA abandonnent plus de 2% en avant-Bourse après le refus dimanche du sénateur démocrate américain Joe Manchin de soutenir le plan d'investissement de 1.750 milliards de dollars (1.546 milliards d'euros) du président Joe Biden. RIVIAN, FISKER , LORDSTOWN MOTORS, WORKHORSE GROUP XPENG, CANOO et LUCID GROUP perdent entre 3,4% et 4,6%.

* Les groupes miniers RIO TINTO et BHP GROUP refluent respectivement de 1,1% à 1,25% en avant-Bourse dans le sillage de la baisse en matinée des cours du cuivre à 9.374,5 dollars la tonne sur le London Metal Exchange en raison des inquiétudes sur l'impact économique de la propagation rapide du variant Omicron de coronavirus.

* CARNIVAL, NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS, ROYAL CARIBBEAN GROUP - Les trois opérateurs de croisières reculent lundi de 3,5 à 3,8% en avant-Bourse alors que la propagation du variant Omicron inquiète et que Carnival doit par ailleurs publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture de Wall Street.

* MODERNA - Le laboratoire américain gagne 6% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé que la dose de rappel de son vaccin contre le COVID-19 semblait offrir une protection contre le variant Omicron du coronavirus dans le cadre de tests en laboratoire.

* NOVAVAX devrait commencer à livrer son vaccin contre le COVID-19 dans l'Union européenne au premier trimestre 2022, a déclaré une source à Reuters, alors que l'Agence européenne des médicaments (EMA) doit se prononcer sur ce vaccin dans la journée. L'action bondit de 10,5% en avant-Bourse.

* ORACLE, CERNER - Le rachat par Oracle de Cerner, une entreprise spécialisée dans la numérisation des données médicales, pourrait être annoncé ce lundi, écrit un journaliste de CNBC sur Twitter. Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que l'opération pourrait représenter 30 milliards de dollars (26,6 milliards d'euros).

* TESLA - Elon Musk, le directeur général du groupe automobile, a déclaré samedi sur Twitter qu'il devrait s'acquitter de plus de 11 milliards de dollars (9,76 milliards d'euros) d'impôts cette année.

* APPLE - Le groupe américain a demandé à l'autorité indienne de la concurrence de rejeter une plainte pour abus de position dominante concernant la commission qu'il prélève aux développeurs d'applications, au regard, dit Apple, de sa très faible part de marché en Inde, montre un document consulté par Reuters.

* ALPHABET, WALT DISNEY - YouTube, le service vidéo de Google, filiale d'Alphabet, a rétabli dimanche l'accès aux chaînes de Walt Disney sur sa plate-forme après un accord de distribution entre les deux groupes dont le montant n'a pas été dévoilé.

* AMC ENTERTAINMENT, CINEMARK - Les salles de cinéma d'AMC Entertainment et Cinemark, qui ont souffert pendant la crise du COVID-19, ont profité dans le courant du week-end aux Etats-Unis et au Canada du succès de "Spider-Man: No Way Home", troisième plus gros lancement de film dans l'histoire d'Hollywood, a annoncé dimanche son distributeur Sony .

* STARBUCKS - Baird abaisse son conseil sur la valeur à "neutre".

* ANTHEM - Mizuho relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".