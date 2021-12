(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des valeurs liées aux cryptomonnaies, d'Aridis Pharmaceuticals et de Micron Technology)

PARIS, 21 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,7% pour le Dow Jones, 0,8% pour le Standard & Poor's 500 et 0,9% pour le Nasdaq :

* NIKE - L'équipementier sportif a publié lundi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une forte demande en Amérique du Nord et s'est dit confiant quant à une amélioration des problèmes qui affectent les chaînes d'approvisionnement pour son prochain exercice fiscal annuel. L'action avance de 3,7% dans les transactions hors séance.

* MODERNA - Stéphane Bancel, le directeur général de Moderna, a déclaré mardi que son groupe ne s'attendait pas à rencontrer des problèmes pour développer une dose de rappel de son vaccin contre le COVID-19 ciblant le variant Omicron du coronavirus et que des essais cliniques pourraient commencer début 2022.

* ARIDIS PHARMACEUTICALS s'envole en avant-Bourse de 108% à 5,29 dollars, la société biopharmaceutique ayant annoncé avoir mis au point un cocktail d'anticorps monoclonaux contre le COVID-19 qui conserve une efficacité contre le variant Omicron du coronavirus.

* MICRON TECHNOLOGY gagne lundi 7% en avant-Bourse au lendemain de la publication par le fabricant de semi-conducteurs d'une prévision de bénéfice pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes des analystes.

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies comme RIOT BLOCKCHAIN , MARATHON PATENT GROUP, BIT DIGITAL et HUT 8 MINING avancent de 4,3% à 6,1% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street dans le sillage de la hausse en matinée de près de 4% du bitcoin, qui profite d'un regain d'appétit pour le risque.

* BOEING, AT&T, VERIZON - Dave Calhoun, le directeur général de Boeing, et Jeffrey Knittel, son homologue dans la branche nord-américaine d'Airbus, ont exhorté lundi, dans une lettre conjointe, l'administration de Joe Biden de retarder le lancement des services qu'AT&T et Verizon doivent déployer le 5 janvier dans la bande C de la 5G en raison d'un risque de perturbation dans l'aviation.

* MCDONALD'S - La branche japonaise du groupe américain, McDonald's Holdings Japan, a annoncé mardi son intention de suspendre la vente de frites de taille moyenne et grande pendant une semaine, à compter de vendredi, en raison de problèmes d'approvisionnement.

* AMAZON - Le groupe Casino et sa filiale d'énergies renouvelables Greenyellow ont annoncé mardi un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services dans les domaines de l'énergie et de de l'informatique dématérialisée ("cloud").

* CERNER - Canaccord Genuity a abaissé son conseil sur la valeur à "conserver" contre "acheter" au lendemain de l'annonce de l'acquisition du spécialiste des données médicales par ORACLE pour un montant de 28,3 milliards de dollars (25 milliards d'euros).

* ALIBABA GROUP - Atlantic Equities abaisse son conseil sur le géant chinois du commerce en ligne à "neutre", avec un objectif de cours ramené de 185 dollars à 140.

* VIR BIOTECHNOLOGY - Baird abaisse sa recommandation sur le titre à "sous-performance". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)