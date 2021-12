PARIS, 30 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une hausse de 0,1% à 0,2%:

* TESLA rappelle plus de 475.000 Model 3 et Model S pour régler des problèmes sur la caméra de recul et le coffre qui augmentent le risque d'accident, a annoncé l'autorité de la sécurité routière aux Etats-Unis. Le titre du constructeur automobile baisse de 1,1% en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON - Une dose de rappel du vaccin du groupe contre le COVID-19 est efficace à 84% pour prévenir une hospitalisation chez les salariés sud-africains infectés par le variant Omicron du coronavirus, conclut une étude en vie réelle.

* BIOGEN - Le groupe sud-coréen Samsung BioLogics a démenti jeudi des informations du Korea Economic Daily selon lesquelles il envisageait de racheter le groupe pharmaceutique américain pour un montant qui pourrait dépasser 42 milliards de dollars (37,2 milliards d'euros). Biogen a dit qu'il ne commentait pas les rumeurs de marché et les spéculations. Le titre Biogen, qui a gagné 9,5% mercredi à Wall Street, cède 6,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* MICRON TECHNOLOGY cède 1,5% en avant-Bourse après avoir déclaré mercredi soir que le confinement en cours dans la ville chinoise de Xian pourrait se traduire par des retards de livraisons de mémoires DRAM.

* DIDI GLOBAL - Le groupe chinois de services de VTC a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 3,4%, conséquence du durcissement du cadre réglementaire encadrant ses activités en Chine. Le titre perd 4% dans les échanges en avant-Bourse.

* ALIBABA GROUP - L'action cotée à Hong Kong du géant chinois du commerce en ligne a touché jeudi son plus bas niveau depuis son introduction en novembre 2019 après la publication d'un article de Bloomberg News selon lequel il se prépare à vendre tout ou partie de ses actions du réseau social Weibo au groupe public Shanghai Media Group.

* La chaîne de supermarchés KROGER gagne 1% en avant-Bourse après que son conseil d'administration a validé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

* JETBLUE AIRWAYS a déclaré jeudi à Reuters avoir décidé la suppression d'environ 1.280 vols d'ici au 13 janvier en raison de la pénurie de personnel navigant due au variant Omicron du coronavirus.

(Rédigé par Marc Angrand et Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)