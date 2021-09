USA : PMI composite confirmé à 55,4 pour le mois d'août

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit en août selon IHS Markit, son indice PMI composite ressortant à 55,4 en donnée définitive, conformément à son estimation 'flash', après 59,9 en juillet.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité du secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé.



L'expansion du secteur privé a poursuivi ainsi sur sa tendance au ralentissement observée depuis son rythme record d'expansion observé en mai. Pénalisée à la fois par le secteur manufacturier et celui des services, elle affiche son plus faible rythme de huit mois.



