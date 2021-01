USA : PMI composite estimé à 58 en janvier

L'indice PMI composite des Etats-Unis -calculé par IHS Markit- passe de 55,3 en décembre 2020 à 58,0 en janvier, selon l'estimation 'flash', traduisant donc une accélération de l'expansion du secteur privé américain.



'L'expansion de l'activité a accéléré à la fois chez les fabricants et les prestataires de services, les producteurs de biens ayant enregistré leur plus forte progression de production depuis août 2014', souligne notamment IHS Markit.



