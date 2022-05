USA : PMI composite estimé en baisse en mai

La croissance de l'activité du secteur privé américain ralentit en mai, à en croire l'indice PMI flash composite de S&P Global, qui ressort à 53,8 après 56 en avril, une dégradation de conjoncture observée à la fois par les fabricants et les prestataires de services.



'Ils ont signalé des progrès plus faibles de la production sur fond de pressions inflationnistes élevées, d'une nouvelle détérioration des délais de livraison des fournisseurs et d'une croissance plus faible de la demande', expliquent les enquêteurs.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



