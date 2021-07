USA : PMI composite estimé en baisse sensible en juillet

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit sensiblement en juillet, d'après IHS Markit dont l'indice PMI composite passe de 63,7 en juin à 59,7 en estimation 'flash' pour le mois en cours, un plus bas de quatre mois.



Si la production manufacturière accélère légèrement, la dynamique de croissance faiblit de nouveau dans les services sur fond de pénurie de main d'oeuvre. Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité pour les indices PMI.



