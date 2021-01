USA : PMI composite révisé en baisse pour décembre

Paru à 55,7 en estimation 'flash' pour décembre, l'indice PMI composite des Etats-Unis -calculé par IHS Markit- passe finalement de 58,6 en novembre à 55,3, traduisant une décélération de l'expansion du secteur privé plus forte qu'estimé initialement.



L'indice retombe depuis son plus bas de trois mois sur fond de progression de la pandémie de Covid-19. Pour rappel, le seuil des 50 marque pour un indice PMI la limite entre expansion et contraction de l'activité.



