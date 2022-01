USA : PMI composite révisé en petite hausse en décembre

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a ralenti un peu moins qu'estimé initialement en décembre à en croire l'indice PMI composite d'IHS Markit, qui ressort au final à 57,0, contre 56,9 selon l'estimation flash parue vers la mi-décembre.



Par comparaison, il s'était établi à 57,2 pour novembre. Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



'La croissance de l'activité du secteur privé a été largement portée par le secteur des services, alors que la production manufacturière a augmenté à un rythme relativement limité', précise IHS Markit dans son communiqué.



