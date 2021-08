USA : PMI composite révisé en petite hausse en juillet

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a moins ralenti qu'estimé initialement en juillet, d'après IHS Markit dont l'indice PMI composite est passé de 63,7 en juin à 59,9 en juillet en données définitives, au lieu de 59,7 en estimation 'flash'.



Le taux d'expansion s'est ainsi montré le plus faible depuis mars sur fond de progression plus lente de l'activité dans le secteur des services. Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité pour les indices PMI.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.