USA : PMI composite révisé très légèrement en février

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a accéléré sensiblement en février, à en croire l'indice PMI composite d'IHS Markit, qui est ressorti à 55,9 en donnée définitive, révisé de 56 en estimation flash, mais après 51,1 pour le mois précédent.



Les fabricants comme les prestataires de services ont enregistré de fortes hausses de production, qu'ils reliaient à des gains substantiels de nouvelles affaires, au retour d'employés malades précédemment, à des voyages accrus et à un accès plus facile au matières premières.



'Les enquêtes de février se montrent globalement conformes à une croissance du PIB de 3,5% en rythme annualisé, en amélioration substantielle par rapport à celle de 0,9% signalée par celles de janvier', souligne-t-on chez IHS Markit.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.