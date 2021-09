USA : baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage

Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 23 août aux Etats-Unis pour s'établir à 340 000 contre 354 000 la semaine précédente (chiffre révisé), ce qui constitue le plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, souligne le département du travail états-unien.



La moyenne mobile sur quatre semaines est elle-aussi en recul et s'établit à 355 000, soit une baisse de 11 750 par rapport au niveau enregistré la semaine précédente. Là encore, ce faible niveau constitue une première depuis mars 2020.



Enfin, durant la semaine du 16 août, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 2 748 000, en recul de 160 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente - une fois encore, il s'agit du plus bas niveau enregistré depuis mars 2020, indique le rapport.



