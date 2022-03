USA : baisse des stocks de brut, d'essence et de distillats

Graphique DJ INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DJ INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Palmarès DJ INDUSTRIAL CATERPILLAR INC. 189.025 3.39% DOW INC. 58.965 3.21% THE TRAVELERS COMPANIES 173.16 3.18% CHEVRON CORPORATION 154.44 3.15% INTEL CORPORATION 48.285 3.13% SALESFORCE.COM, INC. 208.82 -0.03% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.