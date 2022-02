USA : baisse des stocks de pétrole, les cours accélèrent

Les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de distillats ont tous baissé la semaine dernière, a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les stocks de brut ont reculé de 4,8 millions à 410,4 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont baissé de 1,6 millions de barils.



Les réserves de produits distillés, qui incluent notamment le fioul domestique, ont pour leur part diminué de 900.000 barils.



Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a atteint 88,2%.



Les cours du brut ont réagi à ces chiffres en accélérant leur progression, le West Texas Intermediate (WTI) gagnant actuellement 1,1% pour revenir à plus de 90 dollars le baril.



