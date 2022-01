USA : baisse plus forte que prévu de l'ISM manufacturier

La croissance du secteur manufacturier américain a ralenti plus fortement que prévu en décembre, selon les résultats de la dernière enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



Son indice ISM - compilé à partir de réponses de chefs d'entreprise - s'est établi à 58,7 le mois dernier, contre 61,1 en novembre et un niveau de 60 points attendu par les économistes.



Il repasse ainsi en-dessous du seuil des 60 points, au-dessus duquel l'indice a passé la majeure partie de l'année 2021.



L'indice ressort néanmoins pour le 19ème mois consécutif au-dessus de la barre des 50 points, qui témoigne d'une expansion de l'activité.



La composante des prix acquittés est ressortie à 68,2, contre 82,4 le mois précédent.



Le sous-indice des nouvelles commandes a lui reculé à 60,4, contre 61,5 en novembre, tandis que celui de l'emploi a progressé à 54,2 contre 53,3 le mois précédent.



