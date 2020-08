USA : baisse plus forte que prévu de l'indice Philly Fed

20/08/2020 | 14:49

L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à 17,2 en août, en recul d'environ sept points par rapport au mois précédent (24,1), marquant ainsi un net ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Ce ralentissement s'avère plus sensible que prévu, puisque les économistes attendaient en moyenne une baisse de l'indice 'Philly Fed' à 21. Pour rappel, zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière.



