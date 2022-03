USA : baisse surprise de l'ISM des services

La croissance de l'activité dans le secteur américain des services a été inférieure aux attentes au mois de février, selon la dernière enquête de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM des services a reculé à 56,5 le mois dernier, contre 59,9 en janvier, alors que les économistes s'attendaient en moyenne à une hausse à 61.



La composante des nouvelles commandes a notamment reculé à 56,1 contre 61,7 au mois de janvier, mais le repli le plus inquiétant est à mettre au compte du sous-indice de l'emploi, qui a baissé de 52,3 à 48,5, pour désormais s'établir sous le seuil des 50 points, c'est-à-dire en zone de contraction.



Dans son enquête, l'ISM note qu'au-delà des pénuries de main d'oeuvre, les entreprises interrogées disent avoir du mal à répondre à la demande en raison de problèmes d'approvisionnement et de difficultés logistiques, des éléments à l'origine de ce ralentissement de la croissance dans le secteur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.