USA : chute de l'indice UMich en juin

La confiance des consommateurs américains se dégrade fortement en juin, à en croire l'indice de l'Université du Michigan (UMich) qui s'établit à 50,2 en estimation préliminaire pour le mois en cours, après 58,4 en mai.



Cette contraction, qui intervient alors que l'indice était espéré à peu près stable par les économistes, est entrainée à la fois par la composante de la situation actuelle et par celle des attentes du consommateur, en chute toutes deux à respectivement 55,4 et 46,8.



