USA : chute surprise du taux de chômage

L'économie américaine a généré 49.000 emplois non agricoles en janvier, selon le Département du Travail, des créations globalement conformes aux attentes, mais le taux de chômage a chuté de 0,4 point à 6,3%, alors qu'il était attendu stable.



'Des créations notables dans les services professionnels et aux entreprises, ainsi que dans l'éductation publique et privée, ont été contrebalancées par des pertes en loisirs, hôtellerie, commerce de détail, santé, transport et entreposage', explique l'administration.



Par ailleurs, les chiffres des deux mois précédents ont été révisés, de +336.000 à +264.000 pour novembre 2020 et de -140.000 à -227.000 pour décembre, soit une révision en baisse totale de 159.000 sur cette période.



