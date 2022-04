USA : contraction surprise du PIB au 1er trimestre

L'économie américaine a subi au premier trimestre 2022 sa première contraction en quasiment deux ans, montre la première estimation officielle du produit intérieur brut publiée jeudi.



Le PIB a reculé de 1,4% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année, selon les chiffres du Département du Commerce, après une croissance de 6,9% au quatrième trimestre.



Les économistes prévoyaient en moyenne une croissance de l'ordre de 1%.



Dans son communiqué, le Département du Commerce explique le repli du PIB au premier trimestre par le recul des investissements dans les stocks, la baisse des exportations et la faiblesse des dépenses fédérales et locales.



A l'inverse, explique-t-il, les importations ont augmenté, tout comme les dépenses des ménages et les investissements des entreprises.



