USA : creusement du déficit commercial en juin

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé au mois de juin, à 75,7 milliards de dollars contre 71 milliards en mai (révisé d'une estimation initiale qui était de 71,2 milliards), d'après le Département du Commerce.



Ce creusement, plus important que celui prévu en moyenne par les économistes, traduit une augmentation des importations de 2,1% à 283,4 milliards de dollars, plus sensible que celle de 0,6% des exportations, à 207,7 milliards.



