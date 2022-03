USA : croissance du PIB révisée à 6,9% au 4e trimestre

Après une hausse de 2,3% au trimestre précédent en rythme annualisé, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 6,9% au quatrième trimestre 2021, d'après la troisième estimation du Département du Commerce qui avait annoncé 7% en deuxième lecture.



Cette révision en légère baisse provient essentiellement de celles des dépenses de consommation des ménages et des exportations, en partie compensées par un léger relèvement des investissements dans les stocks.



'L'accélération au quatrième trimestre par rapport au troisième a été tirée par une reprise des exportations ainsi que par une accélération des investissements dans les stocks et des dépenses de consommation', explique plus globalement l'administration.



