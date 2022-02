USA : déficit commercial légèrement accru en décembre

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement accru au mois de décembre 2021, pour s'établir à 80,7 milliards de dollars, à comparer à 79,3 milliards pour le mois précédent (révisé de 80,2 milliards en estimation initiale), selon le Département du Commerce.



Cette dégradation modeste de 1,8% d'un mois sur l'autre reflète une augmentation de 1,6% des importations américaines de biens et services, à 308,9 milliards de dollars, un peu plus forte que celle des exportations (+1,5%) à 228,1 milliards.



