USA : hausse de 0,3% des indicateurs avancés en février

Conformément aux attentes, l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour les États-Unis a augmenté de 0,3% en février pour s'établir à 119,9, après une baisse de 0,5% en janvier et une hausse de 0,8% en décembre 2021.



'Cependant, les derniers résultats ne reflètent pas pleinement l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine, qui pourrait réduire la trajectoire du LEI américain et signaler une croissance économique plus lente que prévu au premier semestre de l'année', prévient l'organisation.



