USA : hausse de 0,3% des prix à l'importation en septembre

15/10/2020 | 14:48

Selon le Département du Travail, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,3% en septembre, par rapport au mois précédent et de 0,6% hors produits pétroliers.



De leur côté, les prix à l'exportation américains ont progressé de 0,6 % en données brutes et de 0,3% hors produits agricoles.

Par rapport à septembre 2019, les prix à l'importation et à l'exportation ont reculé respectivement de 1,1 % et de 1,8 %.





