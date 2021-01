USA : hausse de 0,4% des prix en décembre

Dopés par les prix des carburants, les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en décembre 2020 par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, conformément à ce qu'anticipait Jefferies.



Hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation s'est établie à 0,1%, là aussi conformément à l'attente du broker. Par rapport à décembre 2019, l'indice des prix a augmenté de 1,4% en brut et de 1,6% hors éléments volatils.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.